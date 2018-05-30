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В пяти муниципалитетах Якутии из-за роста числа пожаров ввели особый противопожарный режим
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В пяти муниципалитетах Якутии из-за роста числа пожаров ввели особый противопожарный режим 

ТАСС 29 минут назад
ЯКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели на территории Якутска и четырех районов региона в связи ростом числа лесных пожаров, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.
В республике продолжает действовать режим ЧС в Усть-Алданском и Усть-Майском районах, где установилась наиболее сложная ситуация.
"Особый противопожарный режим установлен на территории пяти муниципальных образований — Алданского, Намского, Горного, Амгинского районов и городского округа «город Якутск», — сообщили в ведомстве.
По данным региональных властей, в республике действуют четыре лесных пожара на общей площади 233 га.
Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории Якутии зарегистрировано 15 лесных пожаров на общей площади 850,8 га.
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