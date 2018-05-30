В пяти муниципалитетах Якутии из-за роста числа пожаров ввели особый противопожарный режим

ЯКУТСК , 30 мая. / ТАСС /. Особый противопожарный режим ввели на территории Якутска и четырех районов региона в связи ростом числа лесных пожаров, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

В республике продолжает действовать режим ЧС в Усть-Алданском и Усть-Майском районах, где установилась наиболее сложная ситуация.

"Особый противопожарный режим установлен на территории пяти муниципальных образований — Алданского, Намского, Горного, Амгинского районов и городского округа «город Якутск», — сообщили в ведомстве.

По данным региональных властей, в республике действуют четыре лесных пожара на общей площади 233 га.