Компания «Ижавиа» отменит полёты во Внуково 

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» отменяет рейсы в московский аэропорт Внуково. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе АО «Ижавиа», на пассажиропоток это не повлияет.
«Мы просто поменяли расписание. Скорректировали с учётом пожеланий наших пассажиров. Удобнее им по старому маршруту через Домодедово», — сообщили в «Ижавиа».
Также в компании уточнили, чтоейсы по маршруту Ижевск — Домодедово отправляются примерно в тоже самое время, что и предыдущие через Внуково. В соответствии с расписанием — четыре рейса в будние дни.