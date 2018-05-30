Компания «Ижавиа» отменит полёты во Внуково

«Мы просто поменяли расписание. Скорректировали с учётом пожеланий наших пассажиров. Удобнее им по старому маршруту через Домодедово », — сообщили в «Ижавиа».

Также в компании уточнили, чтоейсы по маршруту Ижевск — Домодедово отправляются примерно в тоже самое время, что и предыдущие через Внуково. В соответствии с расписанием — четыре рейса в будние дни.