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Компания «Ижавиа» отменит полёты во Внуково
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Компания «Ижавиа» отменит полёты во Внуково 

ИА «Сусанин» 39 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» отменяет рейсы в московский аэропорт Внуково. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе АО «Ижавиа», на пассажиропоток это не повлияет.
«Мы просто поменяли расписание. Скорректировали с учётом пожеланий наших пассажиров. Удобнее им по старому маршруту через Домодедово», — сообщили в «Ижавиа».
Также в компании уточнили, чтоейсы по маршруту Ижевск — Домодедово отправляются примерно в тоже самое время, что и предыдущие через Внуково. В соответствии с расписанием — четыре рейса в будние дни.
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