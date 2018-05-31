Электроснабжение в 28 селах Алтайского края восстановлено

"Проведены аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 23:56 (местн.) все потребители подключены… Для восстановления электроснабжения привлекались бригады филиала МРСК-Сибирь Алтайэнерго", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на 30-31 мая в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе ветер с порывами до 27 метров в секунду, ожидаются сильные дожди и град.