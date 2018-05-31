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Электроснабжение в 28 селах Алтайского края восстановлено
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Электроснабжение в 28 селах Алтайского края восстановлено 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Электроснабжение 28 сел Алтайского края, в которых 30 мая произошло отключение электричества из-за сильного ветра, восстановлено, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Проведены аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 23:56 (местн.) все потребители подключены… Для восстановления электроснабжения привлекались бригады филиала МРСК-Сибирь Алтайэнерго", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на 30-31 мая в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе ветер с порывами до 27 метров в секунду, ожидаются сильные дожди и град.
ТАСС: последние новости
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