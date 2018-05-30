Свердловскую область атакуют ураганы 

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Свердловской области. Ожидаются обильные дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с. Более других нужно быть осторожным жителям горных районов и севера области. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердовской области агентству «ФедералПресс», сотрудники службы уже проинформированы о надвигающихся ураганах через sms-уведомление.
Кроме того, МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности во время непогоды: не производить работы на высоте, стараться не выезжать за город, а во время грозы воздержаться от пользования мобильным телефоном и не находиться вблизи металлических конструкций и строений, которые может легко снести сильным ветром. Также гражданам следует соблюдать ПДД: водителям не превышать скоростной режим и быть аккуратными на мокрых дорогах, а пешеходам — не перебегать дорогу в неположенных местах и быть предельно осторожными при переходе улиц, так как тормозной путь автомобиля в дождь значительно увеличивается.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону — 101.