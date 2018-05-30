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Сильный ветер в Ростове: погода наладится к четвергу
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Сильный ветер в Ростове: погода наладится к четвергу 

Деловое сообщество 1 час назад
Солнечные дни на этой неделя совсем не радуют ростовчан. Причина — сильный штормовой ветер. О буйстве восточных ветров ростовчан в который раз предупреждает МЧС. Сегодня порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Возможны аварии, обрывы проводов, падение деревьев и рекламных щитов.
В остальном же Ростов ожидает солнечный и теплый день. Воздух прогреется до +24 градусов, дождя не ожидается. Ветер утихнет к четвергу, немного потеплеет и солнце прогреет воздух донской столицы до +30 градусов. Осадков не будет до конца недели.
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