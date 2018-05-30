В Новосибирской области за сутки произошло 10 пожаров

С начала года в НСО произошло1263 пожара, а пожарно-спасательные формирования спасли 624 человека. Горят частные жилые дома, гаражи, автомобили, бани, надворные строения. За 29 мая в Новосибирской области было эвакуировано 70 человек, погибших нет. Круглосуточно около 500 человек личного состава МЧС России по Новосибирской области заступают на дежурство и охраняют от пожаров населенные пункты.

Днем 29 мая в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Личным составом из подъезда по лестничным маршам было эвакуировано 10 человек. Огнем повреждена мебель на площади 1 кв.м. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Еще один пожар из-за электрики произошел в частных домах в Толмачево Новосибирского района. Спустя пять минут после сообщения о возгорании дома, пожарно — спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, где огонь распространялся на крышу второго дома. Пожарные вынесли в безопасное место два газовых баллона, которые в любой момент от высокой температуры могли взорваться. В результате пожара огнем уничтожены крыши двух домов и надворные постройки на площади 220 кв.м.

Вечером того же дня на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже административного здания в центральном районе. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 60 человек. Выяснилось, что велись ремонтные работы, где при помощи болгарки рабочие производили вскрытие пола, в результате чего возникло незначительное задымление. Пожара, слава богу не произошло.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает: только строгое соблюдение правил пожарной безопасности поможет уберечь имущество от пожаров. При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте по телефону «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.