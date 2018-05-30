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Крупный пожар в кубанском хуторе тушили около 12 часов
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Крупный пожар в кубанском хуторе тушили около 12 часов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информация о возгорании на пустыре в районе хутора Красного в Краснодарском крае поступила пожарным вчера около половины одиннадцатого утра. Приехав на место, сотрудники обнаружили, что на территории горит мусор, бытовые отходы и трава. На тот момент огнем было охвачено 500 квадратным метров.
Спустя время, из-за сильного ветра огонь распространился в направлении свалки ТБО. В результате площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров.
Около половины первого дня огонь удалось локализовать. Полностью потушить пожар смогли только спустя одиннадцать часов — в 21:30. Всего на месте работали 56 человек личного состава и 21 единица техники, включая 44 человечка и 11 единиц техники от МЧС России.
В пресс-служба отмечается, что информации о пострадавших или погибших нет.
Отмечается, что тушение огня сильно затруднили порывы мощного ветра. На настоящий момент ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«ФедералПресс» напоминает, что под Красноярском произошел крупный пожар.
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