В Кромском районе ночью сгорел нежилой дом

Возгорание в селе Апальково Кромского района Орловской области произошло сегодня ночью, 30 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около полуночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошло возгорание нежилого строения.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины и материальный ущерб устанавливают специалисты.