Возгорание в селе Апальково Кромского района Орловской области произошло сегодня ночью, 30 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около полуночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошло возгорание нежилого строения.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Кромском районе ночью сгорел нежилой дом появились сначала на РИА 57.