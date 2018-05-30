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В Кромском районе ночью сгорел нежилой дом
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В Кромском районе ночью сгорел нежилой дом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в селе Апальково Кромского района Орловской области произошло сегодня ночью, 30 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около полуночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошло возгорание нежилого строения.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Кромском районе ночью сгорел нежилой дом появились сначала на РИА 57.
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