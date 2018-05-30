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В СК назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Перми
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Задержан помощник Лукашенко

В СК назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Перми 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ПЕРМЬ, 30 мая. /ТАСС/. Следователи установили предварительную причину взрыва в многоквартирном жилом доме в Перми. Предполагается, что он произошел из-за неосторожного обращения с газовыми приборами, сообщил в среду руководитель следственного отдела Индустриального района следственного управления СК РФ по Пермскому краю Игорь Лыков.
Как сообщалось, 23 мая произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме в Перми. Пострадали четыре человека, трое из них до сих пор находятся в больницах. Жители пострадавшего от взрыва и последующего пожара подъезда проживают в пункте временного размещения на базе санатория «Гармония».
"Предварительная причина взрыва газа в доме на улице Свиязева, 50/1 — неосторожное обращение с газовым оборудованием", — сказал Лыков.
Городские власти обещали выплатить материальную помощь пострадавшим и тем, кто понес материальный ущерб при взрыве газа и последующем пожаре, из средств резервного фонда Перми.
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