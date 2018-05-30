В СК назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Перми

Как сообщалось, 23 мая произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме в Перми. Пострадали четыре человека, трое из них до сих пор находятся в больницах. Жители пострадавшего от взрыва и последующего пожара подъезда проживают в пункте временного размещения на базе санатория «Гармония».

"Предварительная причина взрыва газа в доме на улице Свиязева, 50/1 — неосторожное обращение с газовым оборудованием", — сказал Лыков.

Городские власти обещали выплатить материальную помощь пострадавшим и тем, кто понес материальный ущерб при взрыве газа и последующем пожаре, из средств резервного фонда Перми.