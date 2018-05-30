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Бытовой прибор стал причиной пожара в Хакасии
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Бытовой прибор стал причиной пожара в Хакасии 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Вечером 29 мая в селе Солнечное Усть‐Абаканского района республики Хакасия произошел пожар в жилом доме. Предварительной причиной пожара назвали неверное обращение с одним из электроприборов на кухне. Об этом сообщило интернет‐издание «Хакасия».
По данным МЧС республики Хакасия, спасатели прибыли на место происшествия, там уже горели две квартиры и крыша третьей. Пожар охватил 50 квадратных метров. Владельцы двух квартир были на месте пожара. Тушение осложнило то, что поздно обнаружили возгорание.
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