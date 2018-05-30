Бытовой прибор стал причиной пожара в Хакасии

Вечером 29 мая в селе Солнечное Усть‐Абаканского района республики Хакасия произошел пожар в жилом доме. Предварительной причиной пожара назвали неверное обращение с одним из электроприборов на кухне. Об этом сообщило интернет‐издание «Хакасия».

По данным МЧС республики Хакасия, спасатели прибыли на место происшествия, там уже горели две квартиры и крыша третьей. Пожар охватил 50 квадратных метров. Владельцы двух квартир были на месте пожара. Тушение осложнило то, что поздно обнаружили возгорание.