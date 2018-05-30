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Шутка о бомбе заставила пассажиров выпрыгнуть из самолета
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Шутка о бомбе заставила пассажиров выпрыгнуть из самолета 

Мир24 1 час назад
Шутка о бомбе на борту индонезийского лайнера спровоцировала панику, пострадали десять человек, сообщает The Jakarta Post.
По данным издания, мужчина заявил о якобы заложенном в самолете взрывном устройстве, рассердившись на другого пассажира, который переложил вещи. После этого на борту началась паника.
Часть пассажиров бросилась к аварийному выходу, силой открыла дверь и начала выпрыгивать из самолета.
Воздушное судно местной авиакомпании должно было вылететь из города Понтианак в Бантен на острове Ява. В результате рейс был задержан на несколько часов.
Пошутивший пассажир передан полиции.
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