Telegraph: британский подданный погиб в Турции, выпав из самолета

По ее данным, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (совпадает с мск). Экипаж воздушного судна собирался снять пассажира с рейса. Стюардессы сопровождали 30-летнего мужчину к выходу, где он и выпал из салона.

Как утверждает турецкая газета Hürriyet, при падении пассажир сломал ребра. Так и не придя в сознание, он скончался в больнице.