Telegraph: британский подданный погиб в Турции, выпав из самолета 

ТАСС, 30 мая. Подданный Великобритании скончался во вторник, выпав на взлетно-посадочную полосу в турецком аэропорту Даламан из готовящегося ко взлету лайнера. Об этом со ссылкой на представителя британского МИД сообщила в среду газета The Daily Telegraph.
По ее данным, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (совпадает с мск). Экипаж воздушного судна собирался снять пассажира с рейса. Стюардессы сопровождали 30-летнего мужчину к выходу, где он и выпал из салона.
Как утверждает турецкая газета Hürriyet, при падении пассажир сломал ребра. Так и не придя в сознание, он скончался в больнице.