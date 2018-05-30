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Дым на весь город. Под Красноярском произошел крупный пожар
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Дым на весь город. Под Красноярском произошел крупный пожар 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня утром красноярцы были напуганы столбом черного дыма, который был виден из разных районов города. Пожар начался около шести утра за микрорайоном Солнечный, в деревне Сухая Балка Емельяновского района. По предварительным данным, там горит склад с автомобильными покрышками. По данным МЧС, на момент вызова площадь возгорания составила минимум 700 квадратных метров. К настоящему времени пожар локализован, однако пожарные продолжают работать на месте ЧП. В тушении задействованы 25 человек и 8 единиц спецтехники. Данных о пострадавших нет.
В соцсетях жители Солнечного делятся фотографиями черного дыма, поднявшегося над их домами.
Фото: ЧП Красноярск
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