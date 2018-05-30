Дым на весь город. Под Красноярском произошел крупный пожар

Сегодня утром красноярцы были напуганы столбом черного дыма, который был виден из разных районов города. Пожар начался около шести утра за микрорайоном Солнечный, в деревне Сухая Балка Емельяновского района. По предварительным данным, там горит склад с автомобильными покрышками. По данным МЧС, на момент вызова площадь возгорания составила минимум 700 квадратных метров. К настоящему времени пожар локализован, однако пожарные продолжают работать на месте ЧП. В тушении задействованы 25 человек и 8 единиц спецтехники. Данных о пострадавших нет.

В соцсетях жители Солнечного делятся фотографиями черного дыма, поднявшегося над их домами.