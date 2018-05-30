Пожар в барнаульском ТЦ «Весна» мог произойти из-за сигареты

Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в ТЦ «Весна» в Барнауле

Как сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, эксперты изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что рядом с местом возгорания часто курят люди. Вероятно, кто-то мог затушить сигарету в шве между облицовочными плитками. Иных источников открытого огня поблизости нет.

Напомним, пожар в ТЦ «Весна» произошел в воскресенье, 27 мая. Очаг находился под облицовочной плиткой, огонь повредил стену на площади около 2 кв. метров. Никто не пострадал.