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Пожар в барнаульском ТЦ «Весна» мог произойти из-за сигареты
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Пожар в барнаульском ТЦ «Весна» мог произойти из-за сигареты 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в ТЦ «Весна» в Барнауле.
Как сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, эксперты изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что рядом с местом возгорания часто курят люди. Вероятно, кто-то мог затушить сигарету в шве между облицовочными плитками. Иных источников открытого огня поблизости нет.
Напомним, пожар в ТЦ «Весна» произошел в воскресенье, 27 мая. Очаг находился под облицовочной плиткой, огонь повредил стену на площади около 2 кв. метров. Никто не пострадал.
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