В Индонезии 11 человек получили ранения из-за паники на борту самолета 

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате паники, произошедшей во время подготовки к вылету самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Причиной инцидента стала информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту Boeing 737, передает ТАСС.
Один из пассажиров во время посадки пошутил о якобы находящейся в самолете бомбе. Это вызвало панику среди остальных пассажиров, которые ринулись в конец лайнера, где открыв аварийные выходы, начали спешно покидать борт. Некоторые получили переломы рук и травмы головы.
Вылет самолета из аэропорта города Понтианак (административный центр провинции Западный Калимантан) был задержан на два часа. Полиция проверила самолет, никаких подозрительных объектов обнаружено не было. Мужчина, сообщивший о бомбе, арестован. Президент авиакомпании Эдвард Сираит сообщил, что только в этом году поступило 8 ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах на борту лайнеров Lion Air.