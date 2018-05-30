В Индонезии 11 человек получили ранения из-за паники на борту самолета

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате паники, произошедшей во время подготовки к вылету самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Причиной инцидента стала информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту Boeing 737, передает ТАСС

Один из пассажиров во время посадки пошутил о якобы находящейся в самолете бомбе. Это вызвало панику среди остальных пассажиров, которые ринулись в конец лайнера, где открыв аварийные выходы, начали спешно покидать борт. Некоторые получили переломы рук и травмы головы.