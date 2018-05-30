В Китае самолет Capital Airlines вернулся в аэропорт из-за треснувшего иллюминатора

ШАНХАЙ , 30 мая. / ТАСС /. Выполнявший перелет из китайского города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) во вьетнамский Нячанг самолет авиакомпании Capital Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего иллюминатора. Об этом сообщает в среду шанхайский информационный портал «Пэнпай».

Инцидент произошел 29 мая с рейсом JD421 Ханчжоу — Нячанг. Спустя час после взлета в 15:15 по местному времени (10:15 мск) командиром экипажа было принято решение вернуться обратно в аэропорт из-за возникших технических проблем. Как пояснили позже в авиакомпании, во время полета появилась трещина в одном из иллюминаторов. На борту самолета, который благополучно приземлился в международном аэропорту Ханчжоу Сяошань в 17:25 по местному времени (12:25 мск), находились 211 человек.

Пассажиры получили компенсацию от авиакомпании и были отправлены в Нячанг другим бортом в тот же день.