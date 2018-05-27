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Порядка 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье
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Порядка 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье 

РИАМО 27 мая 2018
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» днем в воскресенье отменили и задержали около 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» два рейса отменили. В «Домодедове» шесть рейсов задержаны, два отменены, в «Шереметьеве» задержали 18 рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.
Ветреная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40%. Ветер западный, во второй половине дня его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.
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