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МИД предупредил россиян о забастовках и катаклизмах за рубежом
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МИД предупредил россиян о забастовках и катаклизмах за рубежом 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
МИД РФ предупредил россиян о природных катаклизмах, забастовках и сбоях в работе транспорта в ряде государств.
Как сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра ведомства, всеобщая забастовка запланирована 30 мая в Греции. В связи с этим в стране ожидаются серьезные сбои в работе общественного транспорта, будут временно закрыты паромные переправы, приостановится обслуживание на железнодорожной линии.
1 июня в Аргентине состоится заключительный протестный общенациональный автомарш. А в Бразилии митинговать продолжают водители грузового транспорта.
Неподалеку от Коморских островов на архипелаге Майотта возможны подземные толчки. К Мексике, США и Кубе приближается шторм «Альберто».
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