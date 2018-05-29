Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Москве

По его словам, в 18:17 в оперативную дежурную службу поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-я Павлоградская, дом 29.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. В результате происшествия есть погибший. Принятыми мерами в 19:39 пожар локализовали», — сказал собеседник агентства.

На данный момент на месте пожара продолжается проливка. Площадь пожара уточняется.