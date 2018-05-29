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Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Москве
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Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Москве 

РИАМО 1 час назад
Пожарные локализовали пожар в частном доме в столичном районе Южное Бутово, в результате происшествия один человек погиб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
По его словам, в 18:17 в оперативную дежурную службу поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-я Павлоградская, дом 29.
«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. В результате происшествия есть погибший. Принятыми мерами в 19:39 пожар локализовали», — сказал собеседник агентства.
На данный момент на месте пожара продолжается проливка. Площадь пожара уточняется.
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