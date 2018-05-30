Россия, Литва и Польша провели учения в Балтийском море

Операция по спасению пассажиров с условно потерпевшего бедствие пассажирского судна развернулась на площади 180 квадратных километров. По легенде корабль затонул и перестал выходить на связь. Более 60 человек оказались на плотах.