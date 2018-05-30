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Россия, Литва и Польша провели учения в Балтийском море
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Россия, Литва и Польша провели учения в Балтийском море 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Операция по спасению пассажиров с условно потерпевшего бедствие пассажирского судна развернулась на площади 180 квадратных километров. По легенде корабль затонул и перестал выходить на связь. Более 60 человек оказались на плотах.
Первыми их обнаружил экипаж российского самолета Ан-26. На помощь вышли спасатели. В том числе, три корабля из Польши и Литвы. В следующем году такие учения будет проводить литовская сторона. Темой станет ликвидации разлива нефтепродуктов в море, сообщает телеканал «Россия 24».
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