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На Невском проспекте в Петербурге загорелся универмаг «Пассаж»
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На Невском проспекте в Петербурге загорелся универмаг «Пассаж» 

Говорит Москва 44 минуты назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города. Выясняются причины возгорания. «Интерфакс» пишет, что из здания эвакуировано более тысячи человек, пожару присвоен повышенный уровень сложности.
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