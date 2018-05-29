СМИ: Крупный пожар возник на территории питерского универмага

Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.

В центре Санкт-Петербурга во вторник, 29 мая, загорелся универмаг.

— В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект, дом 48, в здании универмага, — сообщил осведомленный источник.

Он добавил, что пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Из здания были эвакуированы свыше тысячи человек, отмечает Интерфакс

— Из здания проводится эвакуация. В настоящий момент на улицу вывели более тысячи человек, — добавил сотрудник экстренных служб.

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