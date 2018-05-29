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СМИ: Крупный пожар возник на территории питерского универмага
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СМИ: Крупный пожар возник на территории питерского универмага 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.
В центре Санкт-Петербурга во вторник, 29 мая, загорелся универмаг.
— В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект, дом 48, в здании универмага, — сообщил осведомленный источник.
Он добавил, что пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Из здания были эвакуированы свыше тысячи человек, отмечает Интерфакс.
— Из здания проводится эвакуация. В настоящий момент на улицу вывели более тысячи человек, — добавил сотрудник экстренных служб.
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