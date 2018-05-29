Ещё
В здании универмага «Пассаж» в Санкт-Петербурге произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В здании универмага «Пассаж» в Санкт-Петербурге произошел пожар 

Rambler News Service 43 минуты назад
В петербургском универмаге «Пассаж» произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место пожара выехали 24 единицы техники и 107 человек личного состава.
«29 мая в 19:45 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский пр., дом 48, в здании универмага «Пассаж»», — говорится в сообщении.
В 19:52 на место прибыли первые подразделения службы. В МЧС также отметили, что пожар произошел в надстройке на кровле на площади 80 кв. метров.
Погибших и пострадавших нет.
Rambler News Service: последние новости
Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении МН17 В Utair рассказали о первых итогах расследования инцидента с самолетом с обломанным шасси СКР назвал основные версии крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня21
Европа дождалась альтернативы российскому газу694
Путина спросили про дорогой бензин473
Российская компания отменяет все рейсы5
США добрались до российских авиакомпаний22
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение