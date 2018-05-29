В здании универмага «Пассаж» в Санкт-Петербурге произошел пожар

В петербургском универмаге «Пассаж» произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу . На место пожара выехали 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

«29 мая в 19:45 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский пр., дом 48, в здании универмага «Пассаж»», — говорится в сообщении.

В 19:52 на место прибыли первые подразделения службы. В МЧС также отметили, что пожар произошел в надстройке на кровле на площади 80 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет.