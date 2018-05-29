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Россиян предупредили о катаклизмах и забастовках в ряде стран
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Россиян предупредили о катаклизмах и забастовках в ряде стран 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. МИД РФ предупредил во вторник российских туристов о природных катаклизмах, забастовках и сбоях в работе транспорта в ряде стран, среди которых Греция, Аргентина и Бразилия.
"Греция — 30.05 ожидается всеобщая забастовка; авиадиспетчеры бастуют три часа в период с 10.00 до 13.00; приостанавливается обслуживание на ж/д линии (proastiakos) «Афины-аэропорт (ATH)»; закрываются паромные переправы; ожидаются серьезные сбои в работе общественного транспорта", — говорится в сообщении в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД. "Аэрофлот" уже внес изменения в расписание рейсов 30 мая между Москвой и Афинами, сообщил ранее во вторник авиаперевозчик.
В Аргентине общенациональный протестный автомарш с социальными требованиями из разных городов страны продвигается к Буэнос-Айресу, заключительная демонстрация пройдет 1 июня. В Бразилии возможно продолжение забастовки водителей грузового транспорта, что привело уже к перекрытию дорог и сбоям в поставках топлива, отмечает ДСКЦ.
Также МИД сообщает, что в связи с запланированной на четверг протестной акцией в Карачи возможно перекрытие движения на дороге, соединяющей город с международным аэропортом Джинна.
ДСКЦ предупредил и о серии подземных толчков на архипелаге Майотта рядом с Коморскими островами. «Ожидается повторение более сильного землетрясения в ближайшие дни», — говорится в Twitter ДСКЦ.
Также МИД предупредил о продолжающемся на территории Мексики, Кубы и США шторме «Альберто».
Ранее Ростуризм со ссылкой на данные ДСКЦ МИД РФ сообщил, что информации о российских туристах, находившихся в вышеперечисленных районах Кубы, не поступало.
На востоке Саудовской Аравии туристам угрожает шторм «Мекуну», ожидаются сильные дожди и подтопления.
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