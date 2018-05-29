Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Южном Бутово

Один человек погиб в результате пожара, произошедшего в жилом доме на юго-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в частном доме по адресу: ул. 2-я Павлоградская, д. 29. В результате погиб один человек. Площадь горения составила около 200 кв. м.», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, в 19:39 пожар был локализован. «В настоящее время ведется проливка помещений для устранения тлений», — добавили в ведомстве.