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Срочно: Тренировочный самолет разбился в международном аэропорту Тегерана
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Срочно: Тренировочный самолет разбился в международном аэропорту Тегерана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 29 мая /Синьхуа/ — Тренировочный самолет разбился
сегодня вечером в международном аэропорту имени Имама Хомейни /IKA/
в иранской столице Тегеране. Об этом сообщили местные СМИ.
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