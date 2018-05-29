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Срочно: Тренировочный самолет разбился в международном аэропорту Тегерана
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Срочно: Тренировочный самолет разбился в международном аэропорту Тегерана
ИА Синьхуа
1 час назад
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Тегеран
, 29 мая /
Синьхуа
/ — Тренировочный самолет разбился
сегодня вечером в международном аэропорту имени Имама Хомейни /IKA/
в иранской столице Тегеране. Об этом сообщили местные СМИ.
—0—
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