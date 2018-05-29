Срочно: Тренировочный самолет разбился в международном аэропорту Тегерана

Тегеран , 29 мая / Синьхуа / — Тренировочный самолет разбился

сегодня вечером в международном аэропорту имени Имама Хомейни /IKA/

в иранской столице Тегеране. Об этом сообщили местные СМИ.

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