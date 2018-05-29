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В Перми на пожаре в автосервисе погиб мужчина
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Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

В Перми на пожаре в автосервисе погиб мужчина 

АиФ Пермь 49 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Вечером 29 мая в Перми произошёл пожар в автосервисе на улице КИМ,41. Около 20 часов загорелось двухэтажное здание (второй этаж деревянный).
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время тушения пожарные обнаружили пострадавшего мужчину. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь. Мужчина погиб, по предварительным данным, от отравления продуктами горения.
Сотрудники МЧС вытащили из полыхающего здания два газовых баллона, тем самым предотвратив возможные взрывы.
Площадь пожара составила 50 кв. метров.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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