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Видео: в Толмачёво загорелись два жилых дома
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Видео: в Толмачёво загорелись два жилых дома 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 29 мая в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелись два частных дома. Пожар произошёл на улице Центральной, сообщил корреспонденту НГС очевидец Сергей Фоминых.
«Действительно, горят два частных домах. На тушение привлечены силы по повышенному номеру. К прибытию на место вызова первых пожарных подразделений было установлено, что один из частных домов горит открытым огнём. Пошло распространение на второй частный дом. Площадь пожара составляла порядка 200 метров», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Винаков отметил, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. На момент публикации новости, по словам очевидца, очаг пожара уже был устранён.
Напомним, ночью 29 мая случился пожар в ресторане «IL Патио» в Центральном районе Новосибирска — до прибытия пожарных из здания вышли двадцать человек.
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