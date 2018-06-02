Около 1 тыс. человек борются с лесными пожарами в Китае 

Хух-Хото, 2 июня /Синьхуа/ — Около 1 тыс. служащих вооруженной полиции и пожарных были мобилизованы на борьбу с лесными пожарами в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Об этом сегодня сообщили местные власти.
Пожар начался сегодня около 10:00 в девственном лесном массиве в северной части горного хребта Большой Хинган на территории автономного района.
Еще один пожар был выявлен около 17:00 в национальном природном заповеднике.
Продолжительная жара и засушливая погода увеличивают угрозу лесных пожаров в горах Большого Хингана, сообщили местные противопожарные ведомства.
На случай угрозы пожара в состояние готовности приведены свыше 2 тыс. служащих лесной полиции. —0—