Названо реальное число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико 

В результате разрушительного урагана «Мария», который в сентябре прошлого года произошёл в Пуэрто-Рико, погибли 4 645 человек, в то время как власти заявляли лишь 64 жертвах. Ущерб от стихии составил порядка 90 млрд долларов.
Исследование, опубликованное 29 мая в журнале The New England Journal of Medicine, показало, что реальное количество жертв в 70 раз превысило официальные данные. В этом году исследователи посетили 3 тыс. рандомных домов в период с января по март и опросили их об урагане, включая масштаб нанесённого материального ущерба и случаи летальных исходов. Затем они сравнили свои данные с официальными.
«Мария» стал третьим по разрушительности ураганом в США с 1900 года. Он нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре, и некоторые районы были в течение недели отрезаны от внешнего мира. Ранее независимые исследователи сообщали о тысяче погибших.