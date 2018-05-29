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Названо реальное число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
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Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

Названо реальное число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико 

News.ru 1 час назад
В результате разрушительного урагана «Мария», который в сентябре прошлого года произошёл в Пуэрто-Рико, погибли 4 645 человек, в то время как власти заявляли лишь 64 жертвах. Ущерб от стихии составил порядка 90 млрд долларов.
Исследование, опубликованное 29 мая в журнале The New England Journal of Medicine, показало, что реальное количество жертв в 70 раз превысило официальные данные. В этом году исследователи посетили 3 тыс. рандомных домов в период с января по март и опросили их об урагане, включая масштаб нанесённого материального ущерба и случаи летальных исходов. Затем они сравнили свои данные с официальными.
«Мария» стал третьим по разрушительности ураганом в США с 1900 года. Он нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре, и некоторые районы были в течение недели отрезаны от внешнего мира. Ранее независимые исследователи сообщали о тысяче погибших.
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