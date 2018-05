Названо реальное число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико

В результате разрушительного урагана «Мария», который в сентябре прошлого года произошёл в Пуэрто-Рико , погибли 4 645 человек, в то время как власти заявляли лишь 64 жертвах. Ущерб от стихии составил порядка 90 млрд долларов.

Исследование, опубликованное 29 мая в журнале The New England Journal of Medicine, показало, что реальное количество жертв в 70 раз превысило официальные данные. В этом году исследователи посетили 3 тыс. рандомных домов в период с января по март и опросили их об урагане, включая масштаб нанесённого материального ущерба и случаи летальных исходов. Затем они сравнили свои данные с официальными.