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Аэропорт Внуково обслужил 7 млн пассажиров с начала года
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Аэропорт Внуково обслужил 7 млн пассажиров с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Аэропорт Внуково обслужил 7 млн пассажиров с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе аэровокзала.
«Международный аэропорт Внуково в рекордно ранний период года обслужил семимиллионного пассажира, что на 20,4% или 1 млн 190 тыс. пассажиров больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2017 г. показатель в 7 млн пассажиров был достигнут 17 июня.
Данные результаты обеспечиваются развитием объемов перевозок ведущих авиакомпаний аэропорта (UTair, «Победа», «Россия» и Turkish Airlines) и благодаря привлечению новых партнеров и успешному сотрудничеству аэропорта с другими российскими и иностранными перевозчиками.
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