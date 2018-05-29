Аэропорт Внуково обслужил 7 млн пассажиров с начала года

Аэропорт Внуково обслужил 7 млн пассажиров с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе аэровокзала.

«Международный аэропорт Внуково в рекордно ранний период года обслужил семимиллионного пассажира, что на 20,4% или 1 млн 190 тыс. пассажиров больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2017 г. показатель в 7 млн пассажиров был достигнут 17 июня.