Ещё
Навалы мусора и надписи на стенах. Прокуратура проверила состояние подземного перехода на площади Лядова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навалы мусора и надписи на стенах. Прокуратура проверила состояние подземного перехода на площади Лядова 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНавалы мусора и надписи на стенах. Прокуратура проверила состояние подземного перехода на площади ЛядоваПрокуратура Советского района проверила состояние подземного перехода на площади Лядова. Поводом для проверки послужила информация, размещенная в социальных сетях, что переход находится в плачевном состоянии.
Проверкой было установлено, что на стенах пешеходного перехода нанесены надписи, а в его подземной части устроили мусорную свалку. По результатам осмотра, руководителю подрядной организации и главе администрации Советского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Нижегородская правда: последние новости
Самолет экстренно приземлился в Стригино А король-то голый! Филиппа Киркорова оставили без дорогих костюмов во гастролей в Нижегородской области Актриса и телеведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская в реанимации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали проблемы из-за моста в Крым442
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным41
Путина спросили про дорогой бензин429
Скончался Юрий Рашкин8
На Москву идет шторм4
Видео
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
01:19
Омские спасатели потушили пожар садовой лейкой
Пожары Происшествия
00:52
Что известно о стрельбе в центре Льежа
В мире Статьи
01:56
Опубликовано видео ликвидации стрелка в Льеже
Происшествия
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:18
Парапланерист упал на бордюр и разнёс витрину
Происшествия
01:56
«Льежский стрелок» недавно вышел из тюрьмы, сообщили СМИ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение