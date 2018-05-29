Навалы мусора и надписи на стенах. Прокуратура проверила состояние подземного перехода на площади Лядова

фото pixabay.comНавалы мусора и надписи на стенах. Прокуратура проверила состояние подземного перехода на площади ЛядоваПрокуратура Советского района проверила состояние подземного перехода на площади Лядова. Поводом для проверки послужила информация, размещенная в социальных сетях, что переход находится в плачевном состоянии.

Проверкой было установлено, что на стенах пешеходного перехода нанесены надписи, а в его подземной части устроили мусорную свалку. По результатам осмотра, руководителю подрядной организации и главе администрации Советского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.