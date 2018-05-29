На нескольких участках трассы М-5 в Челябинской области ограничат движение 

До 15 сентября из-за ремонта дороги будет ограничено движение по полосам на нескольких участках трассы М-5 «Урал». Рассказываем, где могут возникнуть сложности с проездом.
В настоящее время ограничено движение близ границы со Свердловской областью (км 39–44), а также от Знаменки до Щербаковки (км 112–121).
С пятницы, 1 июня, вводится ограничение в районе села Травники (км 1794–1799) и поворота на Чебаркуль (км 1809–1820).
Дорожники срежут изношенный слой асфальта, заделают трещины, ликвидируют колею и пучину, уложат выравнивающий слой и слой износа. На дороге в сторону Екатеринбурга также заменят датчики метеовидеоконтроля, барьерное ограждение и сигнальные столбики.
— По завершении ремонта дорожного покрытия будет нанесена разметка холодным и горячим пластиком, — рассказала пресс-секретарь Упрдор «Южный Урал» Татьяна Денисова.