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Из-за урагана в Самарской области пострадали 8 человек
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Из-за урагана в Самарской области пострадали 8 человек 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
В населенных пунктах Самарской области, которые пострадали из-за урагана 30 мая, восстановили электроснабжение. Об этом на заседании правительства сообщил начальник регионального управления МЧС России Олег Бойко.
— Из-за прохождения штормового фронта пострадали 17 городов и районов, в том числе Самара, Тольятти, Сызрань, Октябрьск. Электроснабжение было нарушено в 25 населенных пунктах, газоснабжение — в трех. Кровли домов ветер повредил в 8 муниципалитетах. Также оказались повалены 82 дерева и 3 рекламных щита в 5 населенных пунктах. Всего повреждено 29 автомобилей, — сообщил Олег Бойко.
К счастью, обошлось без жертв. Но 8 человек получили травмы: 6 — в Самаре, по одному — в Тольятти и Сызрани.
В столице региона из-за урагана пострадали сразу несколько районов. 63.ru собирал информацию о последствиях непогоды в режиме онлайн.
Даже в аэропорту Курумоч снесло часть кровли. Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов доложил, что все последствия стихии, способные повлиять на работу воздушной гавани, устранены. Аэропорт работает в штатном режиме.
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