Из-за урагана в Самарской области пострадали 8 человек

Тольятти, Сызрань, — Из-за прохождения штормового фронта пострадали 17 городов и районов, в том числе Самара Октябрьск . Электроснабжение было нарушено в 25 населенных пунктах, газоснабжение — в трех. Кровли домов ветер повредил в 8 муниципалитетах. Также оказались повалены 82 дерева и 3 рекламных щита в 5 населенных пунктах. Всего повреждено 29 автомобилей, — сообщил Олег Бойко.

К счастью, обошлось без жертв. Но 8 человек получили травмы: 6 — в Самаре, по одному — в Тольятти и Сызрани.

В столице региона из-за урагана пострадали сразу несколько районов. 63.ru собирал информацию о последствиях непогоды в режиме онлайн.