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Свалка и сухая трава загорелись под Анапой
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Свалка и сухая трава загорелись под Анапой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мусор, бытовые отходы и сухая трава загорелись районе хутора Красный под Анапой. Об этом сообщили в пресс‐службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Площадь возгорания уже превысила 1000 квадратных метров. На территории края дует сильный ветер, порывы которого достигают 11-15 метров в секунду. Он осложняет процесс тушение огня.
На месте работают 10 единиц техники и 32 специалиста.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, пострадавших нет.
В Новороссийске также из-за жары начался пал травы. Отмечается, что возгорания в районе города менее серьезные.
Трава загорелась на бывшем военном полигоне в Удмуртии. Также пожар произошел в результате взрыва снарядов. Тушение продолжается на площади в 50 гектаров.
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