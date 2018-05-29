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Прокуратура нашла нарушения в работе медслужбы аэропорта Краснодара
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Прокуратура нашла нарушения в работе медслужбы аэропорта Краснодара 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Краснодарская транспортная прокуратура проверила, насколько готова медицинская служба международного аэропорта Краснодара к аварийно‐спасательному обеспечению полетов гражданской авиации. Об этом сообщили телеканалу «360» в прокуратуре.
Следователи выяснили, что у профессионалов не хватает необходимого оборудования, медицинских принадлежностей и лекарств, которые используются во время спасения людей в аварийных ситуациях.
На генерального директора медицинской службы аэропорта составили протокол об административном правонарушении. В настоящее время руководство аэропорта устраняет выявленные нарушения. Процесс контролирует прокуратура.
Из‐за плановой проверки системы оповещения эвакуировали людей в аэропорту Пулково. Угрозы для пассажиров или персонала нет.
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