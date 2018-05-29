Прокуратура нашла нарушения в работе медслужбы аэропорта Краснодара

Краснодарская транспортная прокуратура проверила, насколько готова медицинская служба международного аэропорта Краснодара к аварийно‐спасательному обеспечению полетов гражданской авиации. Об этом сообщили телеканалу «360» в прокуратуре.

Следователи выяснили, что у профессионалов не хватает необходимого оборудования, медицинских принадлежностей и лекарств, которые используются во время спасения людей в аварийных ситуациях.

На генерального директора медицинской службы аэропорта составили протокол об административном правонарушении. В настоящее время руководство аэропорта устраняет выявленные нарушения. Процесс контролирует прокуратура

Из‐за плановой проверки системы оповещения эвакуировали людей в аэропорту Пулково. Угрозы для пассажиров или персонала нет.