600 человек эвакуировали из ТЦ «Сильвер Молл» из-за пожара

Пострадавших нет. Всего было эвакуировано около 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас сотрудники пожарного надзора выясняют обстоятельства происшествия. 29 мая сотрудники охраны заведения сообщили в МЧС о задымлении и приступили к эвакуации посетителей. К месту происшествия были направлены 40 человек и 15 единиц пожарной техники. Всего было эвакуировано около 600 человек. Персонал торгово-развлекательного центра ликвидировал источник задымления с помощью огнетушителя, предотвратив пожар.