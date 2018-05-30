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600 человек эвакуировали из ТЦ «Сильвер Молл» из-за пожара
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600 человек эвакуировали из ТЦ «Сильвер Молл» из-за пожара 

АиФ Иркутск 43 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Пострадавших нет. Всего было эвакуировано около 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сейчас сотрудники пожарного надзора выясняют обстоятельства происшествия. 29 мая сотрудники охраны заведения сообщили в МЧС о задымлении и приступили к эвакуации посетителей. К месту происшествия были направлены 40 человек и 15 единиц пожарной техники. Всего было эвакуировано около 600 человек. Персонал торгово-развлекательного центра ликвидировал источник задымления с помощью огнетушителя, предотвратив пожар.
Напомним, что ранее прокуратура приостанавливала деятельность ТРЦ из-за нарушений требований пожарной безопасности. После их устранения торгово-развлекательный центр 22 мая возобновил работу.
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