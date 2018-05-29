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Росавиация расследует инцидент с посадкой в Москве самолета Utair с обломанным шасси
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Росавиация расследует инцидент с посадкой в Москве самолета Utair с обломанным шасси 

Rambler News Service 56 минут назад
Территориальное управление Росавиации проведет расследование инцидента, связанного с приземлением в Москве самолета Utair с обломанным шасси, рассказали RNS Росавиации.
«Это серьезный инцидент. Будет расследование проводить территориальное управление Росавиации», — сказал представитель Росавиации.
28 мая телеканал REN-TV сообщил, что самолет Utair, совершавший полет из Магнитогорска в Москву, прилетел в столицу без стойки шасси. По данным телеканала, лайнер приземлился во Внуково. Капитан воздушного судна сообщил, что во время взлета произошел удар, из-за которого оторвало стойку шасси самолета.
Комиссия перевозчика по расследованию инцидента с самолетом выяснила, что неисправность шасси обнаружилась при осмотре лайнера после заруливания на стоянку, а «при взлете и посадке проблем с шасси не было: стойки выпустились и убрались, гидросистема работала», говорили RNS в авиакомпании.
«Комиссия будет проверять шасси и состояние взлетно-посадочной полосы аэропорта Магнитогорска от 10 дней, в зависимости от сложности установления причин», — сообщали в авиакомпании.
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