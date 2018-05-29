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Грозы, град и шквалистый ветер: спасатели выпустили экстренное предупреждение
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Грозы, град и шквалистый ветер: спасатели выпустили экстренное предупреждение 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ливни, грозы, град и Скандинавский циклон — всё это обрушится на Ярославскую область уже завтра. Спасатели выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.
— 30 мая на территории Ярославской области в связи с перемещением глубокого северо-западного циклона со Скандинавии к юго-востоку, пройдут дожди, днем в отдельных районах с грозами и градом. Местами усилится северо-западный ветер порывами 15-20 метров в секунду, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Спасатели прогнозируют большое количество происшествий и ДТП. Плохие новости и для тех, кто занимается огородом: высока вероятность того, что все посадки будут уничтожены градом.
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