В Новороссийске шквалистый ветер повалил дерево на автомобиль 

Краснодар. 29 мая — Новая Кубань. Как писала «НК» ранее, в Краснодарском каре сегодня ожидается усиление ветра. В районе Новороссийска прогнозировались порывы до 25 м/с.
*На Кубани ожидается усиление ветра и 30-градусная жара
В социальных сетях сегодня появились фотографии первой «жертвы» бушующей стихии. Около 10 часов утра на автомобиль упал огромный тополь. Инцидент произошел в районе гипермаркета «Лента». Как пишет местное издание «Наша газета Новороссийск», 26 марта шквалистый ветер уже валил деревья на машин. Пострадали несколько легковушек и один микроавтобус.