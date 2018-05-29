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МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Московской области 30 мая
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МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Московской области 30 мая 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в Подмосковье в среду, 30 мая. Как сообщается во вторник на сайте главка, прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 мая в Московской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 15-20 м/с", — сообщили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют в случае ухудшения погоды, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, стараться не укрываться под старыми и гнилыми деревьями, по возможности укрыться в подъезде или прочном здании.
Гидрометцентр из-за сильного ветра объявил на среду во всех субъектах ЦФО, кроме Калужской области, желтый уровень опасности (третий из пяти возможных).
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