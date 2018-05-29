МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Московской области 30 мая

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 мая в Московской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 15-20 м/с", — сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют в случае ухудшения погоды, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, стараться не укрываться под старыми и гнилыми деревьями, по возможности укрыться в подъезде или прочном здании.