Жителей Саратова предупредили об опасности

Саратов и регион в ближайшие сутки ожидает ухудшение погодных условий.

Как сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр, в Саратове и в Саратовской области будет сильный ветер. Отдельные порывы ветра составят до 18 метров в секунду.

Кроме того, синоптики сообщают, что прохладная погода в Саратовской области сохранится. Максимальная температура окружающего воздуха в Саратове составит +22 градуса. Вечером 30 мая возможен небольшой дождь.

В связи с сильным ветром жителей региона предупреждают об опасности и призывают быть бдительными. В том числе, не оставлять транспорт под ненадежными конструкциями и деревьями.