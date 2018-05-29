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Жителей Саратова предупредили об опасности
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Жителей Саратова предупредили об опасности 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Саратов и регион в ближайшие сутки ожидает ухудшение погодных условий.
Как сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр, в Саратове и в Саратовской области будет сильный ветер. Отдельные порывы ветра составят до 18 метров в секунду.
Кроме того, синоптики сообщают, что прохладная погода в Саратовской области сохранится. Максимальная температура окружающего воздуха в Саратове составит +22 градуса. Вечером 30 мая возможен небольшой дождь.
В связи с сильным ветром жителей региона предупреждают об опасности и призывают быть бдительными. В том числе, не оставлять транспорт под ненадежными конструкциями и деревьями.
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