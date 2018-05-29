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В среду в Борках и Канищеве отключат электричество
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В среду в Борках и Канищеве отключат электричество 

АиФ Рязань 53 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с работами на воздушной линии в Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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