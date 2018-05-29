В Обшаровке сгорел частный дом

Самарской области произошел крупный пожар. В ночь на вторник, 29 мая, около 2:40 в селе Обшаровка Приволжского района на улице Крестьянской загорелся частный дом. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Кроме дома горели еще и надворные постройки, — рассказали в экстренном ведомстве.

На месте работали 8 огнеборцев и 3 спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 3:52. По предварительной информации, никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.