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В Обшаровке сгорел частный дом
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В Обшаровке сгорел частный дом 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошел крупный пожар. В ночь на вторник, 29 мая, около 2:40 в селе Обшаровка Приволжского района на улице Крестьянской загорелся частный дом. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Кроме дома горели еще и надворные постройки, — рассказали в экстренном ведомстве.
На месте работали 8 огнеборцев и 3 спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 3:52. По предварительной информации, никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.
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