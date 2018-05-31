В России жертвой сильного ветра стала жительница Казани

В результате сильного ветра в Центре России и в Поволжье один человек погиб, почти 60 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там уточнили, что 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы. Погибшая — жительница Казани

Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера. «До 21:00 31 мая в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сообщили в городском метеобюро. Накануне ветром в столице повалило более 100 деревьев, некоторые из них при падении повредили 11 машин. Повреждены также кровли девяти жилых домов.

Накануне в Москве и 19 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов начался сильный ветер. В российской столице из-за штормового предупреждения закрыли Парк Горького и Московский зоопарк.