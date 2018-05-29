Ещё
Причиной эвакуации аэропорта Пулково стала пожарная тревога тревоги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причиной эвакуации аэропорта Пулково стала пожарная тревога тревоги 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
В аэропорту Пулковоиз‐за плановой проверки системы оповещения эвакуировали людей. Об этом телеканалу «360» сообщил пресс‐секретарь аэропорта Пулково Маргарита Потехова.
В воздушной гавани сработала пожарная сигнализация. В результате чего началась эвакуация всех находящихся на территории людей.
По словам представителя пресс-службы, в аэропорту проводится плановая проверка систем пожарной безопасности. Никакой угрозы для пассажиров или персонала нет.
Королевское авиационное общество Великобритании заявили о неожиданной причине угрозы безопасности для авиапассажиров. Исследователи заявили, что помехой при экстренной эвакуации могут стать раздельные места для родственников. По их мнению, при возникновении чрезвычайной ситуации члены семьи, которые сидят в разных частях воздушного судна, будут терять время в поисках друг друга.
360tv.ru: последние новости
Девушка погибла при пожаре в доме в Краснодаре Промежуточные выводы комиссии по расследованию крушения Малайзийского Boeing. Попытка узнать правду или провокация? Вертолет Ми‐8 пропал над Сохондинским заповедником в Забайкалье
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом197
Путина спросили про дорогой бензин152
Украина заявила о потере новой территории274
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео38
Россияне скупают водку и хлеб91
Видео
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
00:43
Эротическое шоу устроил пассажир в Шереметьево
Происшествия Новости Москвы
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
02:16
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина В мире
05:13
Как безрукий инвалид взял полицейского за горло
Происшествия Статьи
00:04
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение