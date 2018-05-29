Причиной эвакуации аэропорта Пулково стала пожарная тревога тревоги 

В аэропорту Пулковоиз‐за плановой проверки системы оповещения эвакуировали людей. Об этом телеканалу «360» сообщил пресс‐секретарь аэропорта Пулково Маргарита Потехова.
В воздушной гавани сработала пожарная сигнализация. В результате чего началась эвакуация всех находящихся на территории людей.
По словам представителя пресс-службы, в аэропорту проводится плановая проверка систем пожарной безопасности. Никакой угрозы для пассажиров или персонала нет.
Королевское авиационное общество Великобритании заявили о неожиданной причине угрозы безопасности для авиапассажиров. Исследователи заявили, что помехой при экстренной эвакуации могут стать раздельные места для родственников. По их мнению, при возникновении чрезвычайной ситуации члены семьи, которые сидят в разных частях воздушного судна, будут терять время в поисках друг друга.