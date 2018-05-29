Причиной эвакуации аэропорта Пулково стала пожарная тревога тревоги

В аэропорту Пулковоиз‐за плановой проверки системы оповещения эвакуировали людей. Об этом телеканалу «360» сообщил пресс‐секретарь аэропорта Пулково Маргарита Потехова.

В воздушной гавани сработала пожарная сигнализация. В результате чего началась эвакуация всех находящихся на территории людей.

По словам представителя пресс-службы, в аэропорту проводится плановая проверка систем пожарной безопасности. Никакой угрозы для пассажиров или персонала нет.