На азовском побережье затопило десятки баз отдыха с людьми

В общей сложности, отрезанными от большой земли оказались сотни человек.

На Украине на побережье Азовского моря вода вышла из берегов и затопила десятки баз отдыха с людьми. Разгул стихии произошел на Федотовой косе, отделяющий Утлюкский лиман от моря.

В общей сложности, отрезанными от большой земли оказались сотни человек, сообщает портал Podrobnosti.ua.

Очевидцы выложили в Сеть множество видео с места, на которых видно, как высоко поднялась вода. По их словам, из-за ветра высота волн достигала двух метров.

Вода затопила не только базы отдыха, но и размыла единственный путь к большой земле, поэтому эвакуировать людей пришлось спасателям.