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На азовском побережье затопило десятки баз отдыха с людьми
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На азовском побережье затопило десятки баз отдыха с людьми 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В общей сложности, отрезанными от большой земли оказались сотни человек.
На Украине на побережье Азовского моря вода вышла из берегов и затопила десятки баз отдыха с людьми. Разгул стихии произошел на Федотовой косе, отделяющий Утлюкский лиман от моря.
В общей сложности, отрезанными от большой земли оказались сотни человек, сообщает портал Podrobnosti.ua.
Очевидцы выложили в Сеть множество видео с места, на которых видно, как высоко поднялась вода. По их словам, из-за ветра высота волн достигала двух метров.
Вода затопила не только базы отдыха, но и размыла единственный путь к большой земле, поэтому эвакуировать людей пришлось спасателям.
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