Пропавший в Забайкалье вертолет принадлежит ДОСААФ, сообщил источник

Ранее сообщалось, что в Кыринском районе не вышел на связь вертолет Ми-8, арендованный Сохондинским заповедником. На борту, по предварительным данным, находились три человека, в том числе пилот и лесник.

"Вертолет принадлежит ДОСААФ", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на поиски пропавшего воздушного судна вылетел вертолет Ми-26 со спасателями. Обстоятельства ЧП выясняются.