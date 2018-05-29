Пропавший в Забайкалье вертолет принадлежит ДОСААФ, сообщил источник 

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пропавший в Забайкальском крае вертолет Ми-2 принадлежит ДОСААФ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что в Кыринском районе не вышел на связь вертолет Ми-8, арендованный Сохондинским заповедником. На борту, по предварительным данным, находились три человека, в том числе пилот и лесник.
"Вертолет принадлежит ДОСААФ", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на поиски пропавшего воздушного судна вылетел вертолет Ми-26 со спасателями. Обстоятельства ЧП выясняются.