«Победа» открыла полеты из аэропорта Внуково в Варну ‬

Уточняется, что полеты на болгарский курорт выполняются шесть раз в неделю, по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям из аэропорта Внуково на новых самолетах Boeing 737-800. ‬‬ «Варна является третьим по численности населения городом в Болгарии, крупным культурным и финансовым центром, а также важным транспортным узлом страны. Население согласно официальным источникам насчитывает 366,7 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в летнем сезоне 2018 г. «Победа» расширила карту полетов из Внуково на 41,94% по сравнению с 2017 г. — до 44 направлений.