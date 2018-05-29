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«Победа» открыла полеты из аэропорта Внуково в Варну ‬
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«Победа» открыла полеты из аэропорта Внуково в Варну ‬ 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
«Авиакомпания „Победа“ дополнила маршрутную сеть первым направлением в Болгарии — Варной», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты на болгарский курорт выполняются шесть раз в неделю, по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям из аэропорта Внуково на новых самолетах Boeing 737-800. ‬‬ «Варна является третьим по численности населения городом в Болгарии, крупным культурным и финансовым центром, а также важным транспортным узлом страны. Население согласно официальным источникам насчитывает 366,7 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в летнем сезоне 2018 г. «Победа» расширила карту полетов из Внуково на 41,94% по сравнению с 2017 г. — до 44 направлений.
Агентство «Москва»: последние новости
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