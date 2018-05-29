Авиакомпания «Победа» ‪начала полеты в болгарскую Варну ‬

Авиакомпания «Победа» дополнила маршрутную сеть первым направлением в Болгарии — Варной. Полеты на болгарский курорт выполняются шесть раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям из аэропорта Внуково на новых самолетах Boeing 737-800, сообщили в авиакомпании. ‬‬

Варна является третьим по численности населения городом в Болгарии, крупным культурным и финансовым центром.

В летнем сезоне 2018 года «Победа» расширила карту полетов из Внуково на 41,94% по сравнению с 2017 годом — до 44 направлений.